تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .. الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية عبر هذا الرابط

تتابع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بتنسيق الجامعات الأهلية 2023 والجامعات الخاصة بتنسيق الجامعات 2023، حيث تم فتح باب التسجيل الثلاثاء 15 أغسطس.

وقد أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن بدء استقبال الالتحاق بالجامعات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023.

و تطرح جامعة حلوان الأهلية هذا العام بتنسيق الجامعات 2023، 8 كليات وتتضمن 20 برنامجا، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا).

ويتم التقدم لجامعة حلوان الأهلية عن طريق إرفاق الطلاب الراغبين للالتحاق بها صور أوراقهم jpg على الرابط التالى:

App2.helwan.edu.eg/hnu

ويتم التقدم للطلاب في البداية إلكترونيا على الموقع المعلن مع العلم أن ظهور كلمة قبول للطالب معناها قبول الأوراق وجار التنسيق، وعدم ظهورها ليس معناه الرفض.

عقب ذلك يتم عمل تنسيق داخلى بالجامعة للطلاب المتقدمين، وإرسال كود الدفع على نفس رابط التقديم.

وتكون المصاريف الإدارية هي 1500 جنيه ويتم دفعها عقب انتهاء التنسيق الداخلي والحصول على كود الدفع، مع العلم أن نسبة زيادة الرسوم تحدد من قبل مجلس الجامعة كل عام (وارد زيادة أو ثبات الرسوم)