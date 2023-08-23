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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة مفاجئة من رئيس تونس إلى هذه المدينة

قيس سعيد
قيس سعيد

أدّى الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأربعاء، زيارة مفاجئة غير معلنة إلى مدينة أريانة. 

ووفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء فقد زار الرئيس التونسي  بالمناسبة السوق البلدي بالمكان ومحيطه للاستماع إلى مشاغل عدد من المواطنين.

وقطع رئيس الجمهورية شارع بيروت راجلا باتجاه المحطة النهائية للمترو حيث غادر مدينة أريانة.

بلدية أريانة نفذت ليلة الأحد حملة لإزالة كلّ مظاهر الانتصاب الفوضوي بمحيط السوق البلدي وما يعرف بـ"سوق ليبيا" بأريانة المدينة، والتي شملت أنهج سيدي عمار واليمن وسيدي الجبالي وبيار منداس فرانس والصادق بسيس وصلامبو ومفتاح بن مبروك وبيروت التي احتلها باعة الخضر والغلال والأسماك والملابس المستعملة لتتعطل فيها بصفة كلية حركة المرور وتتسبب في تلوث سمعي وبصري تواصل لعدّة سنوات.

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