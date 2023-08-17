تونس.. قيس سعيد: الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي وستحارب كل المحتكرين والمضاربين

ترأس الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم ، جلسة عمل مع كل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة التونسية، وكمال الفقي، وزير الداخلية وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية؛ فقد تناول الاجتماع جملة من المواضيع أهمها مقاومة الاحتكار وتطبيق القانون على الجميع.

وشدد رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع على وحدة الدولة وضرورة تناسق أعمال كل مؤسساتها.

كما أكد سعيّد أن الأزمة المفتعلة في الخبز أو بعض المواد الأساسية لا يجب أن تتكرر، خاصة وأن البعض يرتب منذ الآن إلى اختلاق أزمات أخرى في هذه المواد.

وذكر رئيس الدولة إنّ تونس لن تبقى مكتوفة الأيدي وإنّها ستحارب كل المحتكرين والمضاربين وستعمل على تطهير الإدارة من كل من إندسّ داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها بقضاء حاجات المواطنين.

