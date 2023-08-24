عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأول مرة.. طلاب هندسة القاهرة يتخرجون بعد 4 سنوات بدلا من 5

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن تفاصيل تخرج طلاب كلية الهندسة بعد ٤ سنوات بدلا من ٥ سنوات .

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح ، أن طبقا للائحة الجديدة لكلية الهندسة يمكن للطلاب التخرج بعد ٤ سنوات دراسة بدلا من ٥ سنوات و ذلك من خلال القرار الصادر 

و أضاف عميد الكلية ، كلية الهندسة جامعة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تطبق نظام الساعات المعتمدة في عملية التدريس مناصفة مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية في عام 2006.

وأكد عبد الفتاح ، الآن في عام ٢٠٢٣ تستمر الريادة بأن تصبح هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة 

نسخة مطبوعة من استمارة التحويل التى تم عملها فى الخطوة رقم ١ 
- نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة رقم ٢ 
اصل شهادة الثانوية العامة + ٤ صور منها 
- نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة رقم ١ 
- ٤ صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى للطالب + الاطلاع على الأصل 
- ٣ صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى لولى الأمر + الاطلاع على الأصل 
- أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة + ٤ صور ضوئية منها 
- ٤ نسخ مطبوعة من بطاقة الترشيح لكلية الهندسة جامعة القاهرة الصادرة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد الحكومية 
- عدد ١٠ صورة شخصية مقاس ٤*٦ ومسجل عليها اسم الطالب 
- بالنسبة للذكور ، نموذج ٢ جند مع استيفاء البيانات المطلوبة به 
- بالنسبة للطلاب الذكور مواليد ٢٠٠٥ وما قبلها ، البطاقة العسكرية أو نموذج ٧ جند معتمد من قسم الشرطة التابع له الطالب.

الهندسة جامعة القاهرة الدكتور حسام عبد الفتاح الساعات المعتمدة القبول بالجامعات الأوراق المطلوبة تنسيق القبول بالجامعات شهادة الثانوية العامة جامعة القاهرة جامعة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على رحيل عبدالحفيظ وتعيين بيبو مديراً للكرة

هيتلغي قريبًا| التوقيت الصيفي في آخر أيامه.. وهذا موعد عودة «الشتوي»

ترشيحاتنا

رقم قياسي.. كيف حققت مصر زيادة فى حجم الصادرات الزراعية رغم الأزمات؟

مسئول غربي يفجر مفاجأة عن مصرع قائد فاجنر

شاهد .. آخر ظهور لقائد قوات فاجنر قبل مصرعه بساعات

ما هو أفضل أنواع التسبيح .. وهل يجوز بدون صلاة قيام الليل؟

على طريقة شيرين .. أسما شريف منير تحلق شعرها زيزو

باولو كويلو صاحب الخيميائي: رحلة من مستشفى الأمراض النفسية إلى العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها التفاح.. 5 فواكه صحية خلال فصل الصيف للحوامل

10 أطعمة تنظف الكبد من السموم

طريقة عمل خبز بالشكولاتة للأطفال

بفستان مجسم.. مي حلمي تثير الجدل عبر إنستجرام بإطلالتها الأخيرة|شاهد

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ