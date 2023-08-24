لأول مرة.. طلاب هندسة القاهرة يتخرجون بعد 4 سنوات بدلا من 5

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن تفاصيل تخرج طلاب كلية الهندسة بعد ٤ سنوات بدلا من ٥ سنوات .

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح ، أن طبقا للائحة الجديدة لكلية الهندسة يمكن للطلاب التخرج بعد ٤ سنوات دراسة بدلا من ٥ سنوات و ذلك من خلال القرار الصادر

و أضاف عميد الكلية ، كلية الهندسة جامعة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تطبق نظام الساعات المعتمدة في عملية التدريس مناصفة مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية في عام 2006.

وأكد عبد الفتاح ، الآن في عام ٢٠٢٣ تستمر الريادة بأن تصبح هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة

نسخة مطبوعة من استمارة التحويل التى تم عملها فى الخطوة رقم ١

- نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة رقم ٢

اصل شهادة الثانوية العامة + ٤ صور منها

- نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة رقم ١

- ٤ صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى للطالب + الاطلاع على الأصل

- ٣ صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى لولى الأمر + الاطلاع على الأصل

- أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة + ٤ صور ضوئية منها

- ٤ نسخ مطبوعة من بطاقة الترشيح لكلية الهندسة جامعة القاهرة الصادرة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد الحكومية

- عدد ١٠ صورة شخصية مقاس ٤*٦ ومسجل عليها اسم الطالب

- بالنسبة للذكور ، نموذج ٢ جند مع استيفاء البيانات المطلوبة به

- بالنسبة للطلاب الذكور مواليد ٢٠٠٥ وما قبلها ، البطاقة العسكرية أو نموذج ٧ جند معتمد من قسم الشرطة التابع له الطالب.