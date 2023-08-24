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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفضة ترتفع جنيهين اليوم.. اعرف وصلت كام.. فيديو

مشغولات فضة
مشغولات فضة

رصدت  عدسة "صدى البلد" اسعار الفضة  في سوق الذهب والفضة بشارع شبرا و إقبال المواطنين على الشراء في الوقت الحالي بعد ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الفترة الحالية .

في البداية قال مايكل محسن تاجر فضة أن سعر جرام الفضة "999" بـ31جنيه، و جرام الفضة عيار 800بـ23جنيه  وعيار 925 بـ27جنيه و المشغولات المصري عيار 925  تبدأ من 35 جنيه للجرام والفضة الايطالي المستوردة تبد من 55 جنيه للجرام الرجالي و الحريمي وصل إلى 60 جنيه.

 

وأوضح "محسن" أن الاقبال على شراء الهدايا من اطقم المشغولات الفضية، جيد، و الاقبال على سبائك الفضة، مرتفع في هذه الايام، لرغبة المستهلكين في الحفاظ على قيمة أموالهمبعد اصدار بعض الشركات لهذه السبائك التي تبدا من اول 31.1 جرام .

وتابع مايكل محسن الاقبال الاكبر من المشغولات الفضية الرجالي مثل الحظاظات والسلاسل التي تبدا اسعارهم من 150 جنيه والمشغولات الفضية الحريمي الخفيفة التي تبدا من 120 جنيه للقطعة مثل السلاسل والانسيالات. 

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