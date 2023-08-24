وزارة السياحة تعتمد ضوابط رحلات العمرة للموسم الجديد..غرفة شركات السياحة توضح التفاصيل

طمئن مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة الجمهور على بدء فتح شركات السياحة لرحلات العمرة للموسم الجديد ناصحا بعدم اللجوء إلى السمسارة للحجز لأنها تمنع من دخول السعودية لمدة ١٠ سنوات.



وأكد صادق خلال مداخله هاتفية لبرنامج مانشيت المذاع على فضائية سي بي سي تقديم الإعلامي جابر القرموطي أنه في الفترة القادمة سوف يتم تقديم المعتمر لشهادة حتي يتم فحص الباسبور جيدا حتي لا يتم الوقوع في فخ السمساره والشركات السياحية سوف توثق عقدها عن طريق الوكيل السعودي.

المنصة السعودية

وسوف يتم الفتح للبوابة المصرية ويتم إرسالها للمنصة السعودية فكل وكيل سوف يختار مجموعة شركات يتعامل معها وبناء عليه سوف يتم توثيق العقود وسوف تعلن شركات السياحة عن بدء الحجوزات للسفر الى السعودية واداء مناسك روحانية للعمرة.