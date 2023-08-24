شبيه آيفون فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل لمحدودي الدخل بمواصفات جبارة

تعتبر هواتف آيفون هي الهواتف الأكثر جذبا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم نظرا لقوة شركة آبل وسمعتها في السوق العالمية، وقدرة هواتف آيفون على تقديم مواصفات فائقة مع معالج قوي وكاميرا تعد الأفضل بالإضافة إلى تصميم الهواتف المميز.

ويشكل سعر هواتف آيفون عائقا كبيرا لسعرها المرتفع لغاية والذي لا يتوافق مع أغلب المشترين، لذلك يبحث المشترون عن هواتف بديلة من شركات أندرويد ، إلا أن هناك عدد من الهواتف تتميز بتصميمات مشابهة لـ آيفون مع سعر رخيص للغاية ومناسب لمحدودي الدخل، حيث يعد Redmi 12 من شركة شاومي أحد هذه الهواتف.

وجاء هاتف شاومي Redmi 12 بشاشة من نوع LCD قياس 6.79 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وجودة عرض +Full HD، ومستشعر للبصمة، ونوتش على هيئة ثقب صغير في الجزء العلوي من الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف شاومي Redmi 12 مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أخرى بدقة 8 ميجابكسل مزودة بعدسة واسعة الزاوية ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف شاومي Redmi 12 بمعالج من نوع Helio G88 من شركة ميدياتك، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجا بايت و 8 جيجا بايت، مع مساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت.

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 12 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، كما يعمل مع نظام التشغيل أندرويد 12، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14.



ويتوفر هاتف شاومي Redmi 12 في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 6 آلاف و 700 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .