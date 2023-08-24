أمريكا.. العاصفة فرانكلين قد تقترب من قوة الإعصار بحلول ‏السبت

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير اليوم الخميس إن العاصفة الاستوائية ‏فرانكلين، التي تمر حاليا فوق هيسبانيولا في منطقة الكاريبي، قد تقترب من قوة ‏الإعصار فوق جنوب غرب المحيط الأطلسي بحلول يوم السبت.‏

وقال المركز الذي مقره ميامي إن العاصفة محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 65 ‏كيلومترا في الساعة.‏

ومن المتوقع أن تتجه شمالاً في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشرقي للولايات ‏المتحدة.‏

وفي الوقت نفسه ضعفت العاصفة الاستوائية "هارولد" وتحولت إلى منخفض استوائي ليلة أمس الثلاثاء بعد وصولها إلى اليابسة في جنوب ولاية تكساس، جالبة رياحا قوية وأمطارا وتركت آلاف المنازل بدون كهرباء.

وفي منطقة البحر الكاريبي كان المسئولون أكثر قلقا بشأن تأثير العاصفة على هايتي المعرضة لفيضانات كارثية نظرا للتآكل الشديد في البنية التحتية للبلاد،

وحث أرييل هنري رئيس وزراء هايتي المواطنين يوم أمس على تخزين المياه والغذاء والأدوية، بينما قامت السلطات بتفتيش أكثر من 200 ألف شخص نزحوا بسبب عنف العصابات، ويعيش بعضهم في الشوارع أو في ملاجئ مؤقتة.