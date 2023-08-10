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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء 450 رحلة جوية في كوريا الجنوبية بسبب الإعصار خانون

صدى البلد

 ألغت السلطات في كوريا الجنوبية نحو 450 رحلة جوية اليوم الخميس بسبب الإعصار خانون.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب ”، عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA)، أن الإعصار خانون وصل إلى اليابسة على الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

 

ومن المتوقع أن يمر فوق شبه الجزيرة بأكملها خلال اليوم، ما سيتسبب في أمطار غزيرة ورياح قوية.

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وأعلنت سلطات المطار، أنه تم إلغاء 452 رحلة جوية من بين 2138 رحلة جوية مقررة اليوم ابتداء من الساعة الثامنة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي”. 

وقال المسؤولون إن عدد الرحلات الملغاة قد يرتفع في ظل تقدم الإعصار.

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