أحدث موبايل Redmi بـ 3000 جنيه فقط

أطلقت شركة شاومي إصدارًا جديدًا من هاتف Redmi A2 Plus بذاكرة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت في الهند

أطلقت شركة شاومي إصدارًا جديدًا من هاتف Redmi A2 Plus في الهند بعد ثلاثة أشهر من إطلاقه في مايو الماضي. يتوفر الإصدار الجديد بذاكرة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، وهو نفس تكوين الذاكرة للإصدار الأصلي، ولكن مع مساحة تخزين أكبر.

يأتي هاتف Redmi A2 Plus الجديد بثلاثة ألوان: الأزرق المائي، والأسود الكلاسيكي، والأخضر البحري. يتوفر الهاتف بسعر حوالي 100 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري).

مواصفات هاتف شاومي Redmi A2 Plus

يتميز هاتف Redmi A2 Plus بشاشة HD+ مقاس 6.52 بوصة مع نوتش على شكل قطرة ماء. يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G36 ويعمل بنظام Android 13 Go Edition.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية أساسية بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر عمق. في الأمام، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

يدعم الهاتف جميع الميزات الأساسية، مثل مستشعر بصمة الإصبع على الظهر، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة MicroSD. يدعم الهاتف أيضًا شبكات 2G، 3G، و4G، وWiFi، وBluetooth 5.0، ومنفذ MicroUSB.

أخيرًا، يتميز الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن القياسي بقوة 10 وات.