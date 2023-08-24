اعرف قبل أي حد.. تسريبات تكشف عن سلسلة السامسونج الأسطورية Galaxy S24

أكدت تسريبات جديدة أن سامسونج Galaxy S24 Ultra قد يتميز بشاشة أكثر سطوعًا من أي هاتف ذكي آخر في السوق.

وفقًا للمسرب itnyang ، يمكن أن تتميز شاشة Galaxy S24 Ultra بسطوع يصل إلى 2200 شمعة. كما يُقال أن العملاق الكوري الجنوبي يجري اختبارات مختلفة مع سطوع يتراوح من 2500 إلى 2800 شمعة.

ومع ذلك ، من السابق لأوانه التعليق على سطوع الشاشة هذا. في الواقع ، يمكن أن يؤثر هذا السطوع العالي على استهلاك البطارية وقد يكون متاحًا فقط في ظل بعض الميزات الخاصة.

من المتوقع أن يضم الهاتف الذكي نفس شاشة OLED التي تسمى M13 والتي سيتم استخدامها في iPhone 15 Pro و Oppo Find X6 Pro.

مواصفات سامسونج Galaxy S24 (متوقعة)

بالإضافة إلى تفاصيل العرض ، تم تسريب العديد من الميزات المتوقعة الأخرى. وفقًا للتسريبات ، من المتوقع أن يضم الهاتف الذكي مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل ، ومستشعرًا للزاوية العريضة بدقة 12 ميجابكسل ، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل ، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 10 ميجابكسل مع 10x تقريب بصري.

من المتوقع أن يأتي Galaxy S24 القياسي ببطارية 4000 مللي أمبير ، بينما سيحتوي Galaxy S24 Plus على بطارية 4900 مللي أمبير ، وسيحتوي Galaxy S24 Ultra على بطارية 5000 مللي أمبير.

اتباعًا لنمط هذا العام ، يمكن أن يأتي Galaxy S24 مع معالج هواتف الفلاجشيب SoC Snapdragon 8 Gen 3 المخصص المبني على عملية 4 نانومتر.