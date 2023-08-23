أحلى مفاجأة للشباب.. انخفاض كبير في سعر جهاز PlayStation 5

تستعد شركة Sony لعرض ترويجي كبير سيجعل PlayStation 5 . ستبدأ الشركة قريبًا في طرح تخفيض في السعر لوحدات تحكم الألعاب من الجيل الأخير الخاصة بها.

يمكن أن تتوقع أن تجد إصدار PlayStation 5 Disc من Sony مدرجًا بسعر 47490 روبية فقط (أي ما يعادل 17 ألفا و 600 جنيه تقريبا). تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة متاحة فقط لفترة محدودة. تبدأ المبيعات في 24 أغسطس وتستمر لمدة 10 أيام. ينتهي العرض في 2 سبتمبر.

سيكون التخفيض الجديد في السعر من عملاق التكنولوجيا الياباني على PlayStation 5 متاحًا عبر قنوات متعددة. يتضمن ذلك منصات التجارة الإلكترونية مثل Amazon و Flipkart ، إلى جانب متاجر التجزئة مثل Tata Croma و Vijay Sales و Reliance Digital و ShopatSC.

يذكر أن هذه العرض الترويجي يأتي بعد فترة وجيزة من خصومات PlayStation 5 التي تم طرحها الشهر الماضي. غالبًا ما تقدم العلامة التجارية خصومات لوحدة تحكم PlayStation الخاصة بها ، لذا فإن هذا العرض الجديد ليس مفاجئًا للغاية.

من المؤكد أن الشركة قد أدركت تأثير هذه الخصومات على المبيعات وهي على الأرجح تطرح مثل هذه العروض لتحقيق أهداف المبيعات.

ضع في اعتبارك أن PlayStation 5 متوفر في نسختين ، وهما إصدار Disc وإصدار Digital. يفتقر السابق إلى محرك أقراص مضغوطة وهو أكثر تكلفة. مع التخفيض الجديد ، سيتم بيع هذا البديل بسعر 44990 روبية فقط في الهند (أي ما يعادل 16600 جنيه). لذا استعد للبيع ، حيث يبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.