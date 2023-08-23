عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحلى مفاجأة للشباب.. انخفاض كبير في سعر جهاز PlayStation 5

أحلى مفاجأة للشباب..انخفاض
أحلى مفاجأة للشباب..انخفاض كبير في سعر جهاز PlayStation 5

تستعد شركة Sony لعرض ترويجي كبير سيجعل PlayStation 5 . ستبدأ الشركة قريبًا في طرح تخفيض في السعر لوحدات تحكم الألعاب من الجيل الأخير الخاصة بها.

يمكن أن تتوقع أن تجد إصدار PlayStation 5 Disc من Sony مدرجًا بسعر 47490 روبية فقط (أي ما يعادل 17 ألفا و 600 جنيه تقريبا). تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة متاحة فقط لفترة محدودة. تبدأ المبيعات في 24 أغسطس وتستمر لمدة 10 أيام. ينتهي العرض في 2 سبتمبر.

سيكون التخفيض الجديد في السعر من عملاق التكنولوجيا الياباني على PlayStation 5 متاحًا عبر قنوات متعددة. يتضمن ذلك منصات التجارة الإلكترونية مثل Amazon و Flipkart ، إلى جانب متاجر التجزئة مثل Tata Croma و Vijay Sales و Reliance Digital و ShopatSC.

يذكر أن هذه العرض الترويجي يأتي بعد فترة وجيزة من خصومات PlayStation 5 التي تم طرحها الشهر الماضي. غالبًا ما تقدم العلامة التجارية خصومات لوحدة تحكم PlayStation الخاصة بها ، لذا فإن هذا العرض الجديد ليس مفاجئًا للغاية.

من المؤكد أن الشركة قد أدركت تأثير هذه الخصومات على المبيعات وهي على الأرجح تطرح مثل هذه العروض لتحقيق أهداف المبيعات.

ضع في اعتبارك أن PlayStation 5 متوفر في نسختين ، وهما إصدار Disc وإصدار Digital. يفتقر السابق إلى محرك أقراص مضغوطة وهو أكثر تكلفة. مع التخفيض الجديد ، سيتم بيع هذا البديل بسعر 44990 روبية فقط في الهند (أي ما يعادل 16600 جنيه). لذا استعد للبيع ، حيث يبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

PlayStation PlayStation 5 sony Amazon flipkart

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

لحظة تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية | شاهد

يحدث في الزمالك| اختفاء عقود إمام عاشور.. شروط لتجديد فتوح.. وتطورات غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

اشتر موبايل شاومي رائع وجديد.. بسعر 2400 جنيه فقط

عشان الاختيارات كتير.. كيف تشتري أفضل موبايل يدوم العمر معك؟

180 يوما للاستخدام بدون شحن.. أفضل تابلت في العالم وصل أخيرا

إزاي تخلي موبايلك فيه مساحة ليعمل بشكل أفضل

بسعر 300 ألف جنيه.. موبايل iPhone 15 الجديد بتصميم باربي

آيفون الغلابة.. موبايل شاومي توأم iPhone بسعر 4000 جنيه فقط

أفضل موبايل Oppo للفئة المتوسطة لعام 2023

اشتريه وأنت مغمض..مبيعات قوية جدا لهواتف OnePlus

ترشيحاتنا

بيان طارئ من وكالة النقل الجوي الروسية بشأن طائرة قائد فاجنر المنكوبة

انتقام بوتين .. أول تعليق من المخابرات الأمريكية على مصرع قائد فاجنر

أعلنت الطوارئ .. إسرائيل تستعد لزلازل عنيفة

ميمي جمال تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني .. فيديو

بينها مصر| بعد اتفاق بريكس على زيادة أعضاء المجموعة.. ما الدول المرشحة؟

بأشيك تصميم.. إيلون ماسك يكشف عن موبايل تسلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تحمي أطفالك من انتشار القمل بينهم

بدون مواد حافظة .. طريقة تحضير مربى التين في المنزل

خلي بالكم.. دودو في الرنجة تسبب سرطان المرئ

الأهلي قوى قلبه| نجم الزمالك يضع شرطا للتجديد.. هل سيرحل للقلعة الحمراء؟

فيديو

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ