ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في كاليفورنيا الي 4 أشخاص و 10 مصابين

قال مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا، إن أربعة أشخاص، بينهم مسلح، لقوا مصرعهم في إطلاق نار داخل حانة يرتادها سائقو الدراجات النارية بالمقاطعة.

واكد رئيس شرطة المقاطعة في منشور على حسابه بمنصة إكس:" إن ستة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد أن فتح مسلح النار على حانة كوكس كورنر في منطقة ترابوكو كانيون".

كان قد أدي إطلاق نار في كاليفورنيا بأمريكا ، اليوم الخميس، بحياة شخصين وإصابة 10 آخرين على الأقل، بحسب وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة.

وقالت قناة "سي.بي.إس لوس أنجليس" عن مصادر قولها إن الحادث وقع في حانة بمقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأميركية، حسبما أفادت رويترز.