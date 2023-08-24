عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسني ينفرد بصدارة شباك التذاكر ب " العميل صفر " ليلة أمس

العميل صفر
العميل صفر

تمكن فيلم العميل صفر من تحقيق ايرادات عالية  ليلة أمس في دور العرض المصرية ، وتصدر شباك الايرادات . 

وحقق فيلم العميل صفر من بطولة الفنان أكرم حسني مبلغ  897,291 جنيه ، ليتفوق علي الاعمال السينمائية التي تعرض معه وينفرد بالمركز الاول .  

 

ومن ناحية اخري تستعد دور العرض السينمائية السعوديةلاستقبال فيلم “ العميل صفر ” ، من بطولة الفنان أكرم حسني ، يوم الخميس القادم ، وذلك بعد مرور أسبوع على عرضه فى السينمات المصرية .

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

وفاء مكي: أجريت عملية تكميم معدة.. وأتبع نظام غذائي ورياضي للتخسيس

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. 

 

 

العميل صفر اكرم حسني الفنان اكرم حسني فيلم العميل صفر مصطفى غريب وائل عبد الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

تطورات جديدة في صفقة انتقال «محمد صلاح» لـ اتحاد جدة السعودي.. فيديو

بسبب جمهور الزمالك|غياب إمام عاشور عن تقديم قميص الأهلي بفرمان من الخطيب

ماذا فعلت مصر حتى لا يشعر المواطن بأضرار سد النهضة.. خبير يكشف

مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

بعد تكتم الأهلي.. فرج عامر يكشف جنسية مهاجم الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات «الإنجليزي» بعد توزيعها في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

بحماية مشددة من الاحتلال الإسرائيلي.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الرئيس الإيراني يغادر طهران في ظريقة إلى جوهانسبرج لحضور قمة البريكس

هل يجوز الاغتسال للجمعة من الليلة أم قبل الصلاة ؟

مفاجأة فى صرف معاش سبتمبر 2023| طرق الحصول عليه

أمطار وزخات من البرد.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حلق شعرها.. أعراض مرض أسما شريف منير

فضلت البيت لهذا السبب.. بكاء مذيعة بي بي سي البريطانية على الهواء

أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

فيضانات وسيول| سحابة "سوبر سيل" الخارقة على الحدود الغربية.. هل تصل مصر؟

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ