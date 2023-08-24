أكرم حسني ينفرد بصدارة شباك التذاكر ب " العميل صفر " ليلة أمس

تمكن فيلم العميل صفر من تحقيق ايرادات عالية ليلة أمس في دور العرض المصرية ، وتصدر شباك الايرادات .

وحقق فيلم العميل صفر من بطولة الفنان أكرم حسني مبلغ 897,291 جنيه ، ليتفوق علي الاعمال السينمائية التي تعرض معه وينفرد بالمركز الاول .

ومن ناحية اخري تستعد دور العرض السينمائية السعوديةلاستقبال فيلم “ العميل صفر ” ، من بطولة الفنان أكرم حسني ، يوم الخميس القادم ، وذلك بعد مرور أسبوع على عرضه فى السينمات المصرية .

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.