عيل خبطني وأنا واقف|مدحت تيخا يكشف تفاصيل تعرضه لحادث سير في الساحل الشمالي

تعرّض الفنان مدحت تيخا إلي حادث تصادم في منطقة الساحل الشمالي، وذلك وفق ما أعلن عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مدحت تيخا: الحمد لله رب العالمين.. أنا في الساحل وعيل صغير أبوه مديلو العربية خبطني خبطة وحشة من ورا.

وأضاف مدحت تيخا: دا كان وأنا راكن علي جنب مستني ولادي.. أرجوكوا متدوش عربياتكوا لولادكوا الصغيرين لأنه ممكن يرجعلك بمصيبة.. والحمد لله قدر الله وما شاء فعل.

وكان قد قال الفنان مدحت تيخة في تصريحات سابقة لـ صدى البلد:" نور الشريف هو الذي اكتشفني عندما كنت في معهد فنون مسرحية وحضر مشروعي في السنة الثالثة واختارني من بين عشرين طالبا، وكان المشروع تحت إشراف سميرة محسن وبعد انتهاء العرض قال لها "الولد دا لازم تبخريه" وطلب رقمي من أجل أن أشارك معه في مسلسل "حضرة المتهم أبي".

وتابع :" نور الشريف كان أبا للجميع فقدمني وكنت أتحسس طريقي ولا أحد يعرفني وكان لدى نوع من أنواع الرهبة لمجال جديد، فكان يعطيني ثقة في نفسي ويكسر كل التابوهات والمخاوف ويقول للجميع عني أنني ممثل هايل فقد كان فنان ورجل عظيم.

وأضاف": لأنه ممثل عظيم كان يعلم متى أشعر بقلق أو توتر، ومتى لا يوجد معي فلوس فلن أنسى ونحن نقوم بتصوير "خلف الله" وقت التصوير سألني إن كنت قبضت أم لا وكلم المنتج وسأله فكان يحب أن يطمئن على هل حصلت على فلوسي، وأوقف التصوير وطلب أن أحصل على أموالي كاملة ، وكنت قبلها قدمت "شيخ العرب همام" وأتعامل كأني نجم.

واختتم حديثه عن الراحل وقال: "رشحني وقتها لدور شاب شرير يقتل ابن شقيقه لأنه أغنى منه فقد تمسك بي في الدور رغم أن جميع من حولي قالولي ألا أقدمه وبالفعل حصلت على جائزة أحسن ممثل، فهو فنان عظيم وإنسان لن يتكرر".