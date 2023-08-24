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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الإصلاح والنهضة: انضمام مصر لمجموعة البريكس تؤكد دورها المحوري في الخريطة الدولية

هشام عبد العزيز،
هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بإعلان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا انضمام مصر لمجموعة البريكس والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024. 

 

وأضاف عبد العزيز بأن انضمام مصر لمجموعة البريكس والتي تضم كل من روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي يمثل خطوة قوية ورسالة واضحة على الدور الإقليمي لمصر وعلى دورها في الخريطة الدولية.

 

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن ملف العلاقات الخارجية في الجمهورية الجديدة قد شهد تطورًا ملحوظًا في سعي الدولة المصرية نحو علاقات دولية أكثر تنوعًا وانفتاحًا على كافة الأصعدة الدولية.

 

وشدد عبد العزيز على أن هناك تشكل كبير يحدث على الساحة الدولية والإقليمية وأن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرأت المشهد الدولي مبكرًا وتعاملت معه باستباقية بما أهل مصر لاستعادة جزء كبير من مكانتها الإقليمية والعودة مرة أخرى إلى الساحة الدولية من الباب الكبير . 

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