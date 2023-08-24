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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة يستهدف استكمال مسيرة البناء والتنمية

عمرو عكاشة، عضو مجلس
عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في مواجهة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أنه أعاد الأمن والاستقرار للدولة المصرية.

 

وأضاف عكاشة في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي عمل على توفير كافة الخدمات المواطنين سواء الصحية أو الاجتماعية من خلال المبادرات الرئاسية منها 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة يهدف لاستكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية.

 

وأعلن النائب عمرو عكاشة، تأييده لبيان حزب مستقبل وطن بتتأيد ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب المصري.

 

يشار إلى أن حزب مستقبل وطن، أعلن في بيان رسمي له تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء نص البيان: انطلاقًا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس عبد الفتاح السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.

 

واستكمالاً لمسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي، وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستنداً إلي برنامج إصلاحي شامل لتثبیت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبري من خلال أطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر ٢٠٣٠) والتي شملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي

عمرو عكاشة عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ الرئيس السيسي

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