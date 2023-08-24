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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يداهم محلين لفك شفرات القنوات الفضائية في المرج

المحل
المحل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية لاسيما جرائم البرمجيات والبث الفضائى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة محلين بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة يقومان من خلالهما ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأسفرت الجهود عن ضبط "مالك المحل الأول" ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (26 جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص – 8 قطع لربط الأجهزة بشبكة الإنترنت) 

كما تم ضبط "المدير المسئول عن المحل الثانى" ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (25جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص).

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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