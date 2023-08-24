كليات القمة من الدبلوم .. خبراء يقدمون نصائح وإرشادات قبل تسجيل الرغبات .. أبرز البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية

خبراء التعليم:

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب خلال التسجيل

قواعد مهمة عند ترتيب رغبات الطالب

العوامل التي تؤثر في مستقبل الطالب

اختيار الكلية والتخصص الذي يتوافق مع أهدافهم واهتماماتهم

أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على أن أكثر ما يشغل بال طلاب الدبلومات الفنية خلال هذه الايام هو تنسيق الدبلومات الفنية 2023 حيث يترقب هؤلاء الشباب انطلاق أعمالهم خلال الأيام القليلة القادمة، وهذه الفترة تعد المرحلة المحورية في حياتهم، فهم يجمعون بين التميز الفني والمهارات العملية، مما يجعلهم عنصرًا أساسيًا في المشهد التعليمي والاقتصادي.

وأوضح الخبير التربوي، أن اهتمامات طلاب الدبلومات الفنية تأخذ مكانة كبيرة في الساحة التعليمية، سواء كانوا حاصلين على شهادات فنية من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو من الحاصلين على دبلومات من المعاهد الفنية المتوسطة، لان هذه المرحلة في تعليمهم تجسد فرصة كبيرة للالتحاق بالجامعات لتطبيق ما اكتسبوه من معرفة ومهارات في مجموعة متنوعة من المجالات الفنية.

نصائح مهمة لطلاب الدبلومات الفنية

قدم الدكتور رضا مسعد، نصائح قيمة لطلاب الدبلومات الفنية ليساعدهم في تسهيل عملية تنسيق الجامعات، موضحًا أن على أولياء الأمور تعزز من تفكير ابنائهم المستنير وتأهيلهم لاتخاذ القرارات المهمة التي ستشكل مستقبلهم الأكاديمي والمهني، مشددًا على أهمية التخطيط والترتيب للمرحلة المقبلة من حياتهم الأكاديمية بدقة وحكمة.

وفي سبيل تسهيل تجربة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أوصى الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بضرورة ترتيب الرغبات قبل البدء في عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني للتنسيق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الاستعداد والتفكير الجيد، وتساعد الطلاب في اتخاذ قرارات مناسبة لمستقبلهم الأكاديمي والمهني وفقًا لميولهم.

وأوضح الخبير التربوي، أن على الرغم من وجود العديد من الخيارات، يجب على الطلاب التفكير فيما يتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم، لان الاختيار الصحيح للكلية يمكن أن يكون مفتاح نجاحهم في مسارهم الأكاديمي والمهني المستقبلي.

وشدد الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على ضرورة مراعاة المجموع الذي حصلوا عليه خلال فترة الدراسة، فهذا المجموع يعكس جهودهم وتفوقهم في مرحلة الدبلومات الفنية، ويجب أن يكون مرشدًا لهم أثناء اختيار الكلية المناسبة.

ومن جانبه، نصح الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن طلاب الدبلومات الفنية أن يميلوا نحو التخصصات العلمية في الجامعات التكنولوجية، موضحًا أن تلك التخصصات العلمية التكنولوجية تجذب الأنظار وتشكل جاذبية للشباب، حيث تمثل مجالات حديثة ومتطورة تقدم لهم فرصًا متعددة لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه تخصصات الجامعات التكنولوجية تعتبر من بين أكثر التخصصات التي تلبي طموحات الطلاب بشكل كبير، حيث تتيح لهم فرصًا واسعة للتعلم وتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الجهد والتفرغ، ولكن مستقبل هذة التخصصات التي تنتظرهم في عالم التكنولوجيا والبحث العلمي تجعل كل تلك الجهود جديرة بالعناء.

وشدد الخبير التربوي، على أن طلاب الدبلومات الفنية يجب أن يسعون لتحقيق طموحاتهم من خلال الالتحاق بالتخصصات العلمية التكنولوجية، لان هذه الخطوة ليست فقط تحديًا لهم بل هي أيضًا فرصة لاستكشاف العلم والتكنولوجيا بأبعادها المتعددة والمذهلة.

وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه مستمر في دعم وتوجيه الشباب الذين يحملون شغفًا ورغبة في تحقيق نجاحهم الشخصي والمهني، ويسعى لتعزيز معنوياتهم وتشجيعهم على استغلال هذه المرحلة لتطوير أنفسهم والتألق في الميادين الفنية والمهنية التي ينطلقون فيها.

طريقة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

يتاح تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات، وفقا للخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق وتحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ….) «ثلاث سنوات أو خمس سنوات»، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح.

سيتم ظهور بيان تأكيدي للطالب باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، والتأكيد على البيانات باختيار (نعم)، ثم إدخال رغبات القبول بالكليات والمعاهد وفقا للتخصص.

وفي الختام سيتم الضغط على حفظ لتسجيل الرغبات، ويمكن للطالب تعديل الرغبات في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

ومن جانب اخر، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات التكنولوجية الحديثة تتطلع إلى تحقيق تحول جذري في مجال التعليم والتدريب، وتمثل هذه الجامعات مركزًا متكاملاً للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، حيث يتم تصميم مسار جديد يكمل المسار الأكاديمي التقليدي، موضحة أن هذا المسار يسعى لاستثمار قوة التكنولوجيا وتطبيقها لمصلحة المجتمع واحتياجاته.

وأوضحت الخبيرة التربوية، الجامعات التكنولوجية تركز على تزويد الطلاب بالمهارات التطبيقية والتكنولوجية التي تمكنهم من تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة، مضيفًا أن تخريج خريجين مؤهلين ومجهزين للمشاركة في صناعة التكنولوجيا والابتكار يعتبر هدفًا رئيسيًا.

وجاءت نصائح الخبير التربوي، لطلاب الدبلومات الفنية قبل انطلاق التنسيق كما يلي:

-سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

-الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة ، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

-ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

-إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي ، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم ، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات(75 رغبة).

- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

- تقدم ٦ برامج دراسية حديثة: «الأوتوترونكس» و«الميكاترونكس» و«الطاقة الجديدة والمتجددة» و«تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» و«نقل ومعالجة البترول» و«الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية».

- تمنح الدرجات العلمية التالية: الدبلوم العالى التكنولوجى فى التخصص- البكالوريوس التكنولوجى فى التخصص- الماجستير التكنولوجى فى التخصص- الدكتوراه التكنولوجية فى التخصص.

- جامعة بني سويف التكنولوجية

- تقدم ٥ برامج دراسية حديثة: «تكنولوجيا الميكاترونكس» و«تكنولوجيا المعلومات» و«تكنولوجيا الأوتوترونكس» و«تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة» و«تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية».

- تقبل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، التابعة للجامعة، الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوى الفنى، نظامى الثلاث والخمس سنوات وما يعادلهما من الشهادات الفنية، إلى جانب شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها، علاوة على الوافدين، وشهادة إتمام المعاهد الفنية نظام السنتين بعد المرحلة الثانوية وما يعادلها، وشهادة الدبلوم المهنى.

- جامعة برج العرب التكنولوجية

- تضم كلية «تكنولوجيا الصناعة والطاقة» التى تقدم برامج: «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج»، و«تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية»، و«تكنولوجيا الصناعات الغذائية»، و«تكنولوجيا السكك الحديد»، و«تكنولوجيا المعلومات».

- تضم أيضًا كلية «تكنولوجيا العلوم الصحية» التى تقدم برامج: «مساعد تمريض»، و«مساعد صيدلى»، و«مساعد أسنان».

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

- تضم كلية «تكنولوجيا الصناعة والطاقة» التى تقدم برامج: «تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية»، و«تكنولوجيا المعلومات IT»، و«تكنولوجيا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء»، و«تكنولوجيا التصنيع الغذائى».

- تضم كلية «تكنولوجيا العلوم الصحية» التى تقدم برامج: «تكنولوجيا الصناعات الدوائية»، و«تكنولوجيا قطاع الأسنان».

- تقع فى مدينة أسيوط الجديدة على ٦٥ ألف متر مربع.

- بدأت الدراسة بالفعل فى أكتوبر ٢٠٢٢، وتبلغ مدة الدراسة بها ٤ سنوات.

- تمنح الدرجات العلمية على حسب التخصص، وهى: «الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا»، و«البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا»، و«الماجستير المهنى فى التكنولوجيا»، و«الدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا».