عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار: انضمام مصر لتجمع بريكس شهادة قوية بأننا نسير فى الطريق الصحيح

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

يهنئ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، الشعب المصرى العظيم والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة الانضمام  رسمياً إلي مجموعة "بريكس" والذى يُعد انتصارا كبيرا للقيادة المصرية ونتيجة ملموسة لجهود رئاسية مضنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

 

وقال الحزب في بيان صادر منذ قليل، إن الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة والتعامل مع جميع الدول علي قدر المساواة والندية، فضلا  عن استقرار مصر الشامل إقتصاديا  وسياسيا والمضي قدما في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة نتيجة جهود القيادة كانت ركيزة أساسية للترحيب وقبول إنضمام بلادنا العزيزة إلي البريكس التي تضم النمور القوية القادمة.

 

وأضاف المصريين الأحرار ، أن إنضمام مصر اليوم الي تجمع "بريكس" شهادة قوية وصك صريح بأن بلادنا تسير علي الطريق في بناء اقتصاد مصرى علي أسس صحيحة لولاها ما انضمت مصر رسميا لتلك النمور القوية؛ كما أن تلك الخطوة رسالة عملية تدحض كل إدعاءات المشككين في الاقتصاد المصري.

 

وإذ نري انضمام مصر رسمياً لمجموعة بريكس يزيد الجميع قوة وتضافر عظيم لتعزيز جهود مشتركة مما يساهم في تعزيز زخم وقوة  متعددة الأطراف حول العالم.

 

وأكد حزب المصريين الأحرار، أنه من دواعي الفخر والسرور   موقفه الواضح والصريح وسبق الجميع حينما أعلن أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحاً رئاسيا له وذلك القرار جاء مبنيا على قناعة ودراسة جادة وحقيقية، ولم نعبء الظروف أو أبواق المشككين وأصحاب الأجندات.


 

وأشار الحزب إلي أن اللجنة الاقتصادية المصريين الأحرار ستصدر لاحقاً للبيان الحالي تقريراً وافيا بشأن أهمية الانضمام إلي بريكس، وإذ يُشدد الحزب مجددا علي اصطفاف جموع المصريين خلف القيادة السياسية وعدم الانصياع وراء الشائعات أو المشككين وأصحاب المصالح من المأجورين.

الإقتصاد المصرى التنمية الاقتصادية الشاملة التنمية الاقتصادية الدكتور عصام خليل الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مفاجأة بسعر الدولار.. مصر وهذه الدول تبدأ خطة القضاء على الأخضر| بريكس تتحرك

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

وفقا للدستور.. وزير العدل يعرض على السيسي 3 ترشيحات لشغل منصب النائب العام| فيديو

ترشيحاتنا

السفارة الروسية تهنئ مصر بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

قبل جلسة استجوابه.. اختفاء حاكم مصرف لبنان السابق

بعد انضمام الدول الجديدة.. وزير الخارجية الروسي يوضح حقيقة تغيير اسم «بريكس»

خالد العطار: التحول الرقمي لن يقضي على فرص العمل.. ولكنه يغير نسيج الوظائف|فيديو

أول تعليق من ألمانيا على وفاة زعيم فاجنر

بالمليارات.. الكشف عن عرض خيالي من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

فيديو

هل يفكر في اعتزال الغناء؟ أحمد شيبة أدى العمرة ويؤم المصلين «فيديوجراف»

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ