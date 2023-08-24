أعمال كبار نجوم الطرب بأنامل رانيا يحيى في الليلة السابعة لـ صيف الإنتاج الثقافي

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أحيت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، الليلة السابعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

واستمتع الجمهور مع الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، الملقبة بفراشة الفلوت، فى حفل موسيقى لباقة متنوعة من أشهر أعمال سيد درويش وكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفايزة أحمد ومحمد فوزى وشادية وفيروز وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الوطنية .

من جانبها أعربت الدكتورة رانيا يحيى عن سعادتها بمشاركتها لأول مرة فى فعاليات صرح كبير من صروح وزارة الثقافة، ووجهت الشكر للمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، على هذا النشاط الذى يعد نافذة من النوافذ الثقافية والفنية الهامة للأسرة المصرية .



يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .