أسيوط تزيل 11 حالة تعد على أراض زراعية و أملاك دولة

أكد محافظ أسيوط عصام سعد إزالة 11 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف بـمركزي القوصية وصدفا وحي شرق خلال حملات تم شنها خلال يومين تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة .



وأوضح محافظ أسيوط - فى بيان اليوم - بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية قامت بتنفيذ إزالة حالة تعد بحوض الطبال بزمام قرية مير ، وإزالة حالتين بحوض أبو العلا بالصبحة ، فضلاً عن إزالة عدد 4 حالات بمركز صدفا ، وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية الشناينة ، وإزالة حالة بناء مخالف بقرية الشناينة التابعة للوحدة المحلية لقرية البربا ، وآخرى بقرية كوم سعيد التابعة للوحدة المحلية بالدوير ، وحالة تعد بقرية أولاد الياس .



كما تم إزالة حوائط مخالفة بالدور الثاني عشر بشارع الهلالي وإزالة سقف دور سادس علوى بمنطقه نزله عبداللاه وإزالة أعمدة الدور الرابع علوي بمنطقة الوليدية بنطاق حي شرق مدينة أسيوط وذلك خلال حملات تم تنفيذها ، تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.