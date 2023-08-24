نائب رئيس مصر القومي: انضمام القاهرة لـ“البريكس” يخلق فرصة لتنشيط صادراتنا

أكد المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس حزب مصر القومي وعضو التيار الإصلاحي الحر، أن انضمام مصر لتحالف البريكس الذي يضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، يمثل أهمية قصوى، وسيعود بمكاسب عديدة على الدولة المصرية، نظرا لأن تجمع بريكس يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، لأنه يمثل أكثر من 30 % من حجم الاقتصاد العالمي، و26 % من مساحة العالم و43 % من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، بجانب لعدد سكان كبير جدًا من سكان العالم يتخطى الـ 24%، وكذلك حوالي 19.5 % من تجارة العالم في الخمس دول.

وقال «روفائيل»، إن انضمام مصر لتحالف البريكس سيعمل على خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، والذي بدوره سيخفف الضغط على النقد الأجنبي، ويساهم في تعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر، بجانب الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.

وأشار نائب رئيس حزب مصر القومي، أن انضمام مصر لتحالف البريكس سيحقق أهداف عديدة للدولة المصرية على رأسها جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال في دول البريكس ، بالإضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية، بجانب زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح خلا عام ٢٠٢٨.

وأشار "روفائيل"، إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من اتجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار، ومن ثم تنويع سلة العملات الأجنبية، وكذلك يساهم انضمام مصر لتحالف البريكس في تعزيز العلاقات السياسية التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند، وبالتأكيد يسهل ذلك تواجد ذلك ضمن دول المجموعة، كما البريكس يستفيد أيضا من وجود مصر في عضويته، حيث تكون بوابة لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، وتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقي، استغلالا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها .