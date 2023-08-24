نشرة الفن| كريم عبد العزيز يجسد توت عنخ آمون.. وليلى علوي تعتذر عن عدم حضور تكريم المسرح التجريبي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



كشفت الإعلامي سمير فقيه عن اعتذار الفنانة ليلى علوي عن تكريمها في مهرجان المسرح التجريبي وذلك عبر صفحته علي موقع فيسبوك .

وكان قد أعلن الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، عن قائمة أسماء المكرمين، في حفل افتتاح المهرجان لهذا العام، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.



يعمل كل من “المتحدة للخدمات الإعلامية” و"ميديا هب - سعدي جوهر"، حاليًا، على تحضير أضخم عمل فني من نوعه في مصر والشرق الأوسط، يتناول حياة الفرعون توت غنخ آمون، وقصة اكتشاف الأسرار المذهلة لمقبرته، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التصوير والإخراج، وباهتمام بالتفاصيل من خلال تدقيق بحثي ومراجعة من علماء مختصين.

وافقت السلطات اللبنانية على عرض فيلم “باربي” ، بعد أن كانت قد اتخذت قرارًا بمنع عرضه منذ ما يقرب من أسبوعين ، بحسب جريدة النهار اللبنانية.

ووافقت السلطات اللبنانية علي عرض فيلم “ باربي ” ، بعد أن كانت قد اتخذت قرارًا بمنع عرضه منذ ما يقرب من أسبوعين.. وجاء القرار بعد أن شكلت السلطات اللبنانية لجنة من بعض الفنانين والمسئولين لمشاهدة الفيلم والبت في موقفه النهائي من العرض أو المنع .

كشف القائمون علي فيلم باربي عن عرضه خلال الأيام القليلة القادمة، في سينمات I maX، وذلك لفترة محدودة .

ومن المقرّر أن يشهد العرض في تلك السينمات، مفاجأة إلى جمهوره، حيث ستتم إضافة مشهد فيما بعد نهاية التتير لأول مرة .



نشرت أسما شريف منير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو كشفت فيه عن سر حلاقتها لشعرها كاملًا.

ونشرت أسما شريف منير الفيديو وعلقت عليه قائلة: شعري بقاله فترة بيقع جامد.. ده غير إنه من كتر العمايل اتحرق وبقى مش صحي خالص.. غير الغدة وتأثيرها عليه.

تعرّض الفنان مدحت تيخا إلي حادث تصادم في منطقة الساحل الشمالي، وذلك وفق ما أعلن عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مدحت تيخا: الحمد لله رب العالمين.. أنا في الساحل وعيل صغير أبوه مديلو العربية خبطني خبطة وحشة من ورا.

