السعودية.. إنقاذ شاب حاول إنهاء حياته بأحد فنادق جدة

أثنت الجهات الأمنية السعودية شابا في العقد الثالث من عمره، عن الانتحار بعدما صعد لأعلى سطح فندق بتحلية جدة، حيث بقي أعلى المبنى 8 ساعات وسط جهود ومحاولات موظفي الفندق والجهات الأمنية والدفاع المدني بإقناعه للنزول.

ونقلت أخبار 24 السعودية معلومات مؤكدة تفيد بأن الشاب كان نزيلاً على مدى 3 أيام في الفندق الذي حاول الانتحار من الدور السابع فيه، كما أن تصرفه كان مستنكراً نظرا لالتزامه وهدوئه طيلة فترة تواجده بالفندق كما أنه لم يلاحظ عليه أي سلوكيات أو تصرفات غريبة.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الشاب صعد لسطح الفندق في تمام الساعة الثانية ظهراً ورفض الاستجابة لمحاولات الجميع بإقناعه بالنزول، حتى وصل أخوه إلى الموقع في تمام العاشرة مساء، ليستجيب حينها لنداءات الجهات الأمنية ومحاولات أخيه بإنزاله من سطح المبنى.

الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني تواجدت ميدانياً بالموقع على مدى أكثر من 8 ساعات، حيث أحاطت بالمبنى احترازياً ووضعت الوسائد الهوائية والمعدات اللازمة حرصاً على سلامة الشاب.