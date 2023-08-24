فريق تلاتة إخوات ينشر البهجة في كليب هان تان

طرحت شركة "مزيكا" للفريق الغنائي "تلاتة اخوات" الأشقاء الثلاثة محمد وحور وماسة، تامر نور، فيديو كليب جديد مفاجأة بعنوان "هان تان" حيث خالفت فكرة التصوير للتوقعات، وأخذت مشاهد التصوير فى غابة، ودعمت استمرار ليالى الصيف الساحرة، رغم اقتراب نهاية موسم الصيف الحالى، إلا أن الفكرة حرصت على انتشار المرح والبهجة، وتحدى الأزمات والمعوقات.



أغنية "هان تان" من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى رامى المصرى، ومن إخراج عمر زكى، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، المنتج المنفذ مصطفى محسن جابر.



والجدير بالذكر أن فرقة "تلاتة إخوات" حققوا نجاحًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الشهور الماضية، بملايين المشاهدات والمتابعات على حسابات الفريق الرسمية، لتقديمهم العديد من الأغنيات الكلاسيكية والحديثة، بشكل جديد، عن طريق الغناء مع تحريك الكوبايات، وساهم فى ذلك والدهم ومدير الفريق المطرب تامر نور.. وتقول كلمات أغنية "هان تان":..

بالعند في كل النكد الحالي اللي قارفنا .. هنعيش نبسط نفسنا بدماغنا وعلي كيفنا

وان قفلوا البحر هنملي البانيو ونعمل تششش .. و هنمشي نقول كده قضيت رضا واهو صيفنا

هان تان هان تان ذوق عافيه هنعمل تان

هان تان هان تان والنكدي هياخد بان

هان تان هان تان ذوق عافيه هنعمل تان

هان تان هان تان و هناخد غطس كمان

امتي انا مسحول تقلب ساحل طالعه يا اخونا .. ربنا يبعت ناس عادي تقول يلا الجونه

نفسي املي التنك انما في البنك عليا ديون .. علشان تتسد بجد عايز بنك معونه

علي قد الموجود نتعامل ونكون مباسيط .. هلبس في الاوضه علي الموضه لجل التجديد

وان زق الحزن دراعي هزقه ساعتها واقول فكك .. يا حبيبي انا هفرح اه و سمیه تهدید

هان تان هان تان ذوق عافيه هنعمل تان

هان تان هان تان والنكدي هياخد بان

هان تان هان تان ذوق عافيه هنعمل تان

هان تان هان تان و هناخد غطس كمان