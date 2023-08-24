رغم الأزمات والعقوبات.. أمريكا تضاعف واردات اليورانيوم من روسيا

اشترت الولايات المتحدة 416 طنا من اليورانيوم من روسيا في النصف الأول من العام، أي أكثر من ضعف الكمية لنفس الفترة من عام 2022 وأعلى مستوى منذ عام 2005، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، نقلا عن بيانات من خدمة الإحصاء الأمريكية.

ووفقا للتقرير، فإن روسيا تزود الولايات المتحدة فقط باليورانيوم المخصب، وهو عنصر حاسم لتوليد الطاقة النووية المدنية.

وتظهر حسابات وكالة الإعلام الروسية أن واشنطن دفعت 696.5 مليون دولار مقابل شحنات اليورانيوم من روسيا، وهي أعلى قيمة منذ عام 2002. وعلى مدى النصف الأول من العام، ارتفعت تكلفة الإمدادات بمقدار 2.5 مرة، وزادت حصة روسيا من الواردات الأميركية بنسبة من 13 نقطة مئوية إلى 32٪.

كما زادت الولايات المتحدة بشكل كبير من مشترياتها من اليورانيوم من المملكة المتحدة في النصف الأول من هذا العام، بزيادة 28٪ إلى 383.1 مليون دولار، لتصل إلى أقل بقليل من 18٪ من جميع الواردات.

وارتفعت الواردات من فرنسا إلى 319 مليون دولار (15٪ من إجمالي الواردات الأمريكية)، مقارنة ب 1.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2022.

كانت ألمانيا وكندا أيضا من بين أكبر خمسة موردين لليورانيوم إلى السوق الأمريكية، حيث مثلتا 13٪ و 11٪ من الواردات على التوالي.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن ما يقرب من ثلث اليورانيوم المخصب المستخدم في الولايات المتحدة يتم استيراده من روسيا.

ويتم إنتاج ما يقرب من نصف اليورانيوم المخصب في العالم في روسيا، وقد فشلت جهود الولايات المتحدة لتقليل اعتمادها على الواردات من البلاد حتى الآن.

وتم إغلاق محطات التخصيب الأمريكية بعد الحرب الباردة حيث كان من الأرخص بكثير للمستوردين شراء اليورانيوم الروسي.

وفي الوقت الحالي، هناك منشأتان أمريكيتان فقط إحداهما في أوهايو والأخرى في نيو مكسيكو مرخصتان لإنتاج وقود نووي عالي الجودة.