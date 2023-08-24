ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية.. رابط التحويل الإلكتروني

أعلن الأزهر الشريف، عن ضوابط التحويل من المرحلة الإعدادية العامة إلى المرحلة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.
ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية
وأتاح الأزهر الشريف، قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة في العام الدراسي 2022-2023 فقط، بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024.
ونبه الأزهر الشريف، على الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، بتلقي طلبات الإلتحاق بالبرنامج التأهيلي المعتمد من قبل المجلس الأعلى للأزهر بالقرار رقم 83 لسن 2021، اعتبارا من السبت 2 سبتمبر وحتى الخميس 14 سبتمبر.
ويمكن الدخول على رابط التحويل من هنا
وحدد الأزهر الشريف، ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية، وهي كالآتي:
- حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.
- ألا يقل مجموع التلميذ في اللغة العربية عن 65%.
- حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022-2023.
- اجتياز التلميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2023-2024.
الأوراق المطلوبة للتحويل
كما حدد الأزهر الشريف، الأوراق المطلوبة للتحويل من الإعدادية العامة إلى الإعدادية الأزهرية، وهي كالآتي:
- تقديم أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها.
- تقديم أصل الشهادة الإعدادية العامة.
- تقديم أصل شهادة الميلاد.