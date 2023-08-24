ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية.. رابط التحويل الإلكتروني

أعلن الأزهر الشريف، عن ضوابط التحويل من المرحلة الإعدادية العامة إلى المرحلة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية

وأتاح الأزهر الشريف، قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة في العام الدراسي 2022-2023 فقط، بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024.

ونبه الأزهر الشريف، على الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، بتلقي طلبات الإلتحاق بالبرنامج التأهيلي المعتمد من قبل المجلس الأعلى للأزهر بالقرار رقم 83 لسن 2021، اعتبارا من السبت 2 سبتمبر وحتى الخميس 14 سبتمبر.

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وحدد الأزهر الشريف، ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية، وهي كالآتي:

- حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

- ألا يقل مجموع التلميذ في اللغة العربية عن 65%.

منشور التحويل



- حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

- اجتياز التلميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2023-2024.

الأوراق المطلوبة للتحويل

كما حدد الأزهر الشريف، الأوراق المطلوبة للتحويل من الإعدادية العامة إلى الإعدادية الأزهرية، وهي كالآتي:

- تقديم أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها.

- تقديم أصل الشهادة الإعدادية العامة.

- تقديم أصل شهادة الميلاد.

