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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية.. رابط التحويل الإلكتروني

تلاميذ الأزهر
تلاميذ الأزهر

أعلن الأزهر الشريف، عن ضوابط التحويل من المرحلة الإعدادية العامة إلى المرحلة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

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ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية

وأتاح الأزهر الشريف، قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة في العام الدراسي 2022-2023 فقط، بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024.
ونبه الأزهر الشريف، على الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، بتلقي طلبات الإلتحاق بالبرنامج التأهيلي المعتمد من قبل المجلس الأعلى للأزهر بالقرار رقم 83 لسن 2021، اعتبارا من السبت 2 سبتمبر وحتى الخميس 14 سبتمبر.

ويمكن الدخول على رابط التحويل من هنا

وحدد الأزهر الشريف، ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية، وهي كالآتي:
- حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.
- ألا يقل مجموع التلميذ في اللغة العربية عن 65%.

منشور التحويل


- حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022-2023.
- اجتياز التلميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2023-2024.

الأوراق المطلوبة للتحويل

كما حدد الأزهر الشريف، الأوراق المطلوبة للتحويل من الإعدادية العامة إلى الإعدادية الأزهرية، وهي كالآتي:
- تقديم أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها.
- تقديم أصل الشهادة الإعدادية العامة.
- تقديم أصل شهادة الميلاد.
 

منشور التحويل
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