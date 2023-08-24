حشد القوات.. بدء التعبئة الكاملة في أوكرانيا

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن أوكرانيا تحشد جميع قواتها المتبقية بعد الهجوم المضاد الفاشل الذي شنته القوات الأوكرانية خلال الصيف.

وحسب واشنطن بوست”، قال الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بتريوس، “تعتزم كييف مواصلة حملتها العسكرية، على الرغم من الهزيمة الكبيرة التي مني بها جيشها في اتجاه زابوريجيا”.

وقال بتريوس، إن "التعبئة الكاملة لجميع قطاعات المجتمع في البلاد هي دليل على نواياهم".

وأشار إلى أن الروس أنشأوا نظام دفاع مرن مدروس جيدًا، مما وضع القوات الأوكرانية في موقف صعب للغاية.

وأوضح بتريوس، أن "القوات الروسية أعدت دفاعًا واسعًا وعميقًا، يتكون من شرائط واسعة من الألغام المزروعة بمهارة، والخنادق المضادة للدبابات وغيرها من العوائق... ولهذا السبب، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة وبدأت في التعب”.