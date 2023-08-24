روسيا تنتصر.. توقع أمريكي مفاجئ بشأن الحرب في أوكرانيا

قال الصحفي الأمريكي، داني هايفون، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيضطر عاجلاً أم آجلاً إلى الموافقة على شروط موسكو، لأن روسيا هي التي تفوز وهي القوة الأقوى.

وأضاف هايفون، عبر قناته على منصة “يوتيوب”: "روسيا تنتصر في ساحة المعركة، ولديها الكثير من القدرات والموارد للقيام بعمليات عسكرية، ولم تواجه نقصًا حادًا في الأسلحة”.

وتابع: “لقد نجحت في صد الهجوم المضاد الأوكراني، لكنه فشل بالفعل. ليس لدى روسيا أي سبب للموافقة على ذلك”.

وأشار إلى أن الكرملين لم يعد قادرًا على الثقة في الدول الغربية بعد أن داسوا على اتفاقيات مينسك.