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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنتصر.. توقع أمريكي مفاجئ بشأن الحرب في أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الصحفي الأمريكي، داني هايفون، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيضطر عاجلاً أم آجلاً إلى الموافقة على شروط موسكو، لأن روسيا هي التي تفوز وهي القوة الأقوى.

وأضاف هايفون، عبر قناته على منصة “يوتيوب”: "روسيا تنتصر في ساحة المعركة، ولديها الكثير من القدرات والموارد للقيام بعمليات عسكرية، ولم تواجه نقصًا حادًا في الأسلحة”.

وتابع: “لقد نجحت في صد الهجوم المضاد الأوكراني، لكنه فشل بالفعل. ليس لدى روسيا أي سبب للموافقة على ذلك”.

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زيلينسكي يعلق على إمكانية نقل قوات الجيش الأوكراني من الشرق لـ الجنوب

وأشار إلى أن الكرملين لم يعد قادرًا على الثقة في الدول الغربية بعد أن داسوا على اتفاقيات مينسك.

روسيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني موسكو

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