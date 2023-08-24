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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقدم باردة .. بودنج الكراميل أشهى الحلويات الغربية

طريقه عمل حلوى بودنج
طريقه عمل حلوى بودنج الكراميل

بودنج الكراميل من الحلويات الباردة وهو من الحلويات الغربية سهلة التحضير  وقدميه مزينا قبل التقديم بالمكسرات أو بصوص الشوكولاتة حسب الرغبة، ويعتبر الكراميل من أكثر الحلويات المحببة والمفضلة عند الكثير من الأشخاص كما يمكن تحضير عدة أطباق من الحلويات باستخدام الكراميل اليك خطوات بسيطة وسهلة التحضير لطريقه عمل البودينج الكراميل في المنزل:

طريقه عمل البودينج الكراميل:

المقادير:

‏-  2 كوب حليب
‏-  ½ كوب سكر
‏-  ¼ كوب كريمة لباني
‏-  ¼ كوب كريمة مخفوقة
‏-  1 معلقة كبيرة نشاء
‏-  مكسرات مجروشة -(للتزيين)
‏-  صوص شوكولاتة -  (للتزيين)
‏-  صوص كراميل جاهز - (للتزيين)

 

طريقه التحضير:

ضعي السكر على النار حتى تحصلي على الكراميل.

أضيفي الحليب مذوب فيه النشا على مراحل.

أضيفي قليل من الكريمة حتى تحصلي على قوام البودينج.

زينيه بالمكسرات وصوص الشوكولاتة والكراميل.

حلوى بودنج الكراميل حلويات غربية الكراميل صوص الشوكولاته الشكولاتة

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