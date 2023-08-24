تقدم باردة .. بودنج الكراميل أشهى الحلويات الغربية

بودنج الكراميل من الحلويات الباردة وهو من الحلويات الغربية سهلة التحضير وقدميه مزينا قبل التقديم بالمكسرات أو بصوص الشوكولاتة حسب الرغبة، ويعتبر الكراميل من أكثر الحلويات المحببة والمفضلة عند الكثير من الأشخاص كما يمكن تحضير عدة أطباق من الحلويات باستخدام الكراميل اليك خطوات بسيطة وسهلة التحضير لطريقه عمل البودينج الكراميل في المنزل:

طريقه عمل البودينج الكراميل:

المقادير:

‏- 2 كوب حليب

‏- ½ كوب سكر

‏- ¼ كوب كريمة لباني

‏- ¼ كوب كريمة مخفوقة

‏- 1 معلقة كبيرة نشاء

‏- مكسرات مجروشة -(للتزيين)

‏- صوص شوكولاتة - (للتزيين)

‏- صوص كراميل جاهز - (للتزيين)

طريقه التحضير:

ضعي السكر على النار حتى تحصلي على الكراميل.

أضيفي الحليب مذوب فيه النشا على مراحل.

أضيفي قليل من الكريمة حتى تحصلي على قوام البودينج.

زينيه بالمكسرات وصوص الشوكولاتة والكراميل.