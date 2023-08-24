إسرائيل تهاجم دولة عربية 25 مرة منذ بداية العام| تفاصيل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت سوريا 25 مرة منذ بداية العام الجاري وحتي الآن، حيث تم تنفيذ 18 هجوماً من الجو و7 من الأرض.

وأشارت تقارير المرصد السوري إلى أن 61 شخصًا لقوا حتفهم في الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال، من بينهم 28 سوريًا و6 إيرانيين و3 أعضاء في "حزب الله".



وبحسب التقرير، فقد تم ضرب 60 هدفًا في جميع أنحاء البلاد. ووقع الهجوم الأخير مساء الاثنين في منطقة دمشق.



وبحسب وسائل الإعلام السورية الرسمية، فقد تم استهداف مواقع يستخدمها الجيش السوري وميليشيات تابعة لإيران.