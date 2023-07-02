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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تشن ضربات جوية على سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية السورية اعترضت عدة صواريخ معادية وسط البلاد وأسقطت معظمها.

من جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له إن صاروخًا مضادًا للطائرات انفجر في الجو بعد إطلاقه من الأراضي السورية تجاه إسرائيل.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق عدة.

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ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وفي منتصف الشهر الماضي، نقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 01:05 من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط جنوب غرب دمشق".

وأدّى القصف إلى "إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية"، وفق المصدر الذي أكد أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت لصواريخ "العدوان" وأسقطت بعضها.

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