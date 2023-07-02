إسرائيل تعلن شن ضربات صاروخية جديدة في سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، أنه استهدف داخل سوريا بطارية الدفاع الجوي التي أطلق منها الصاروخ المضاد للطائرات نحو الأراضي الإسرائيلية.

وقال متحدث جيش الاحتلال في بيانه: "طائرات حربية تابعة للجيش تستهدف داخل سوريا بطارية الدفاع الجوي التي أطلق منها الصاروخ المضاد للطائرات نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "أغارت طائرات حربية إسرائيلية الليلة على بطارية دفاع جوي داخل الاراضي السورية ردًّا على اطلاق صاروخ مضاد للطائرات من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة. كما أغارت الطائرات على أهداف أخرى في المنطقة".

وتابع: "يتضح من التحقيق الأولي أن الصاروخ الذي أطلق الليلة من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل انفجر في الجو في سماء البلاد.. لم تقع إصابات ولم تصدر أية تعليمات للجبهات الداخلية".

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية في أجواء ريف حمص، وأسقطت معظمها، فيما أعلنت إسرائيل سقوط صاروخ سوري داخل أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله، إن "وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص" وسط البلاد.

وأوضح المصدر العسكري أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص"، مشيراً إلى أن "الخسائر اقتصرت على الماديات" بحسب "سانا".