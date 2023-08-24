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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تصل السعودية استعدادا لحفلها غدا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

وصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى السعودية استعداد لحفلها المنتظر مساء غد الجمعة ضمن فعاليات موسم الجيمرز بالمملكة.

 

واستقبل شيرين عبد الوهاب فور وصولها مسئولو الشركة المنظمة للحفل، وقاموا باصطحابها إلى فندق الإقامة.

 وكشف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تويتر- عن برومو ترويجي لحفل شيرين عبد الوهاب في موسم الجيمرز لتدعو جمهورها لحجز تذاكر الحفل. 

 

ويعد حفل شيرين عبد الوهاب في موسم الجيمرز، هو أول حفل غنائي لها بعد شائعات إنهاء حياتها في الفترة الأخيرة التي خرجت ونفتها في بيان عبر السوشيال ميديا. 

 

شائعة تخلص شيرين من حياتها

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد خرجت في بيان رسمي ونفت شائعات تخلص شيرين من حياتها، قائلة: «تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية». 

 

شيرين عبد الوهاب وإدارة أعمالها

ومن المعروف أن شيرين عبد الوهاب غيرت إدارة أعمالها بشكل متتابع ومتزايد مؤخرا بداية من انفصالها عن حسام حبيب الذي كان يتولى الأعمال الإدارية الخاصة بها كاملة.

ورغم عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مرة أخرى، وظهوره معها في حفلاتها مؤخرا بالسعودية ودبي، إلا أن الإعلامي إيهاب صالح يتولى إدارة أعمالها ويتحدث رسميا باسمها مؤخرا بعد عدد من الأسماء الأخرى.

 

شيرين عبد الوهاب وفيلمها الوثائقي 

وكانت شيرين عبد الوهاب، قالت إنها تتعاون مع منصة “نتفليكس” العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

وقدمت شيرين عبد الوهاب، حفلا جماهيريا لها في دبي، على مسرح "أرينا كوكاكولا"؛ كما بررت تأخيرها على الحفلة بتعليقها لشكل كوميدي "معلش والله تُهنا وإحنا جايين".

كما تعرضت شيرين عبد الوهاب لموقف محرج على المسرح، وتفاجأ الجمهور بسقوطها قبل أن يساعدها بعض المساعدين من فرقتها  في أن تنهض سريعا .

وعلقت شيرين عبد الوهاب: "بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح ويقولوا شوفوا شيرين وقعت بس ما يقعش إلا الشاطر"، وأخرجت لسانها لجمهورها.

 

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب فعاليات موسم الجيمرز

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