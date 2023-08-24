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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر يكشف حقيقة الاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية في السعودية

السعودية
السعودية

 نقلت صحيفة الوئام السعودية عن مصدر مسؤول نفيه مزاعم الاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية - اليمنية).


ووفق الصحيفة ذاتها؛ فقد أكد المصدر تقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة #المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد المصدر  على التزام جهات إنفاذ القانون في #المملكة بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.


ونبه المصدر الي أنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود ( السعودية - اليمنية).

كما استنكار المصدر المسؤول إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.
 

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