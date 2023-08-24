وزير خارجية السعودية يلتقي الرئيس الإيراني

اجتمع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي علي هامش قمة بريكس.



وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن الجانبين أجريا محادثات قصيرة، على هامش قمة "بريكس".

وكان قد انضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة "بريكس"، بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وتنضم كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024، الي مجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

جدير بالذكر أن العلاقات الإيرانية السعودية شهدت مؤخرا عدة تطورات، وقام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بزيارة الرياض، فيما تبادل الجانبان الدعوات حتى يزور الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان طهران، وأن يقوم إبراهيم رئيسي بزيارة الرياض.