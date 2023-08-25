إذا كنتي من محبي وتحاولين تناوله طرق مختلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الفول المدمس بالسجق.



المقادير

٢ كوب فول, مدمس مهروس

١⁄٢ كوب سجق, بلدي مقطع صغير

١ بصل, صغير مفروم

٢ فص ثوم, مفروم

١ فلفل حار, مفروم

١ كوب عصير الطماطم

١ ملعقة كبيرة زيت نباتي

١⁄٢ كوب طماطم, مكعبات

٢ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طريقة التحضير

١. في مقلاة، يوضع الزيت ويشوح البصل، الثوم والفلفل الحار ثم يضاف السجق حتى يأخذ اللون الأحمر.

٢. يضاف عصير الطماطم ويستمر في الطهي حتى يغلظ الخليط، يضاف الفول المدمس ويستمر في الطهي.

٣. يرفع من على النار، تضاف قطع الطماطم والبقدونس ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود.