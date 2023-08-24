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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشهد مرعب.. انهيار أرضي في شمال الهند يمحو مباني المدينة |فيديو

انهيار أرضي في شمال
انهيار أرضي في شمال الهند يمحو مباني المدينة

أظهر مقطع فيديو انهيار ما لا يقل عن تسعة مبان شاهقة في منطقة كولو في هيماشال براديش قد انهارت بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية وسط تحذيرات صادرة عن إدارة الأرصاد الجوية الهندية من هطول أمطار غزيرة جدا في الولاية الهندية الشمالية خلال اليومين المقبلين.

وأظهرت لقطات الفيديو، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، العديد من المباني على أحد التلال وهي تجرفها الأشجار والأنقاض.

وكتب رئيس وزراء هيماشال براديش، سوخفيندر سينج سوخو، على منصة “إكس”: “حددت الإدارة الخطر ونجحت في إخلاء المبنى قبل يومين”.

وتقوم سلطات المقاطعة بالتحقق من مدى الأضرار التي لحقت بالممتلكات، التي كان أحدها يضم مصرفين. 

وقال نائب مفوض كولو، أشوتوش جارج، إن عملية الإخلاء نفذت قبل أسبوع، حيث كانت المباني عرضة للانهيار بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة، حسبما ذكرت صحيفة “تريبيون”.

ووقع الحادث في منطقة سوق في آني، تقع على بعد حوالي 75 كيلومترا من بلدة كولو.

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ووفقا لبيانات حكومة الولاية، تضرر أكثر من 12 ألف منزل كليا أو جزئيا، وتم الإبلاغ عن أكثر من 110 انهيارات أرضية، مما أدى إلى مقتل 224 شخصا.

وقتل 117 شخصا آخرين في حوادث مرتبطة بالأمطار وشرد الآلاف.  

هيماشال براديش منطقة كولو الهند

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