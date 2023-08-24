رئيس وزراء الهند يعلق على انضمام مصر للبريكس

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي :"ندعم تشكيل عالم متعدد الأقطاب، وانضمام أعضاء جدد لبريكس سيسهم في زيادة تأثير المجموعة".

وأضاف رئيس وزراء الهند خلال قمة “البريكس”:" لدينا علاقات متينة وقوية مع أعضاء بريكس الجدد"، مرحبا بانضمام دولة الإمارات والأرجنتين والسعودية وإيران ومصر إلى بريكس.

كان قد أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، دعوة مصر إلى عضوية دائمة في بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.

وأضاف في كلمته ضمن فعاليات قمة بريكس، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء، أنه تقرر أيضا دعوة كل من الأرجنتين إثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات.



