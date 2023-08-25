للمواقف الصعبة .. الداخلية تخصص أرقاما للاستغاثة في حالة الطوارئ

يبحث الكثير من المواطنين عن أرقام للاستغاثة بالأجهزة الأمنية خلال التعرض للمواقف الصعبة..

ويستعرض صدى البلد أرقاما خصصتها وزارة الداخلية لاستغاثات المواطنين :

تواصل وزارة الداخلية، خطتها فى تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين للتسهيل عليهم فى الحصول على الخدمات وتقديم البلاغات المتنوعة .

بلاغات الفساد

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم تخصيص رقم 19305 لتلقى البلاغات الخاصة بالفساد.

أرقام الاستغاثة

وخصصت وزارة الداخلية عدة أرقام للطوارئ، ليستغيث بها المواطنون فى وقت الحاجة.

وخصصت الوزارة رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، ويأتى فى مقدمة تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص لها رقم 122، ومصلحة الأمن العام وخصصت لها رقم 115 ورقم خاص بمكافحة جرائم المعلومات وهو 108.