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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد كامل يفتتح فقرته الغنائية على مسرح بنش مارك بأغنية على عيني

أحمد كامل
أحمد كامل

افتتح المطرب أحمد كامل فقرته الغنائية على مسرح بنش مارك بأغنية على عيني والتى تفاعل معها الجمهور.

وقدم بعدها كامل أغنية أخرى ليتقدم بعدها بتقديم الشكر للجمهور لكي يصعد النجم التالى.

 افتتح كورال  روح الشرق حفل ليلة الدموع والمقامة حاليا فى جدة وتحديدا على مسرح بنش مارك بالمملكة العربية السعودية 

 

وقدم روح الشرق العديد من الأغاني ذات الطابع الدرامي لتتناسب مع عنوان الحفل ومنها أغنية أنا مصمم لبهاء سلطان وهي ذكريات لعمرو دياب وأغنيات أخرى.

 وكان الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد كشفت، عن تنظيمها حفل غنائي جديد، مساء غد  الخميس  بجدة، تحت عنوان ليلة الدموع، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين. 

 

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، ومن المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، مع بدء طرح تذاكر الحفل للجمهور الاثنين.
 

كان المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: «الحقيقة لم نكتفِ من أداء الفنان الكبير محمد الحلو، لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة، بعمل حفلة طربية يوم 1 سبتمبر في المملكة».

 

وأحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفل غنائي ساهر له مساء يوم الأربعاء 16 أغسطس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «كاسيت 90»، وذلك ضمن حفلات صيف جدة 2023.

وقدم محمد الحلو، في بداية فقرته بالحفل أغنية تتر مسلسل ليالي الحلمية، كما قدم أيضا أغنية تتر مسلسل زيزينيا، وفيها استبدل مقطع: «عمار يا إسكندرية» بجملة: «عمار يا سعودية»، موجها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، قائلا: «ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير»

 

أحمد كامل مسرح بنش مارك

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