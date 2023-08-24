بيان هام من الجيش اللبناني بشأن الحدود مع سوريا

أصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني بيانا بشأن الحدود مع سوريا والهجرة الغير شرعية.

وذكرت القيادة العامة للجيش اللبناني في بيان لها قائلة : في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدة من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.

وكانت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه، قد نعت في وقت سابق النقيب الطيار الشهيد جوزيف حنا والملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، اللذين استُشهِدا يوم أمس في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا.

