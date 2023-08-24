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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عضوية مصر.. أول تعليق من أمريكا على انضمام دول جديدة لبريكس

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، على توسع مجموعة بريكس وانضمام دول جديدة للكتلة.

 

وقالت الخارجية الأمريكية، تعليقا على انضمام الدول الجديدة، إن “الدول حرة في اختيار شركائها وتحالفاتها”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه لن يتم تغيير اسم مجموعة بريكس على الرغم من انضمام دول جديدة للكتلة.

 

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه من الأفضل الحفاظ على اسم بريكس حتى بعد إضافة الدول الجديدة إلى المجموعة.

 

ومنذ إعلان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قبول عضوية الدول الـ 6 في مجموعة بريكس، بدأت التساؤلات تدور حول "هل سيتم تغيير اسم المجموعة؟"، وهو الاسم المكون من أول 5 أحرف من الدول الأعضاء والمؤسسين للمجموعة العالمية.

بعد انضمام مصر وإثيوبيا.. دولة أفريقية توجه طلبا إلى بريكس

الخارجية الروسية تكشف أهمية انضمام مصر وإثيوبيا إلى بريكس

ويعتبر اسم "BRICS" عن أول حرف من كل دولة وهي كالآتي: B البرازيل - R روسيا - I الهند - C الصين - S جنوب إفريقيا.

وكان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أعلن أن مجموعة قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس

وقال رئيس جنوب أفريقيا أن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل 2024.

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