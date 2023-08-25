5 طرق فعالة تضمن لك زيادة سرعة استجابة الكمبيوتر

بمرور الوقت وكثرة الاستخدام يبدأ الكمبيوتر المحمول الخاص بك أن يكون أبطأ في الاستجابة،بغض النظر عن العلامة التجارية ومدى جودتها، حتى أفضل الأجهزة بأفضل الإمكانيات تعاني في نقطة ما من البطء.

هناك العديد من الأسباب المختلفة وراء التي تجعل جهازك أبطأ مع الزمن والاستخدام المتكرر، ولكن إذا كنت تعرف الخطوات التي يمكنك من خلالها تسريع الكمبيوتر المحمول مرة أخرى، إذا يمكنك جعل الكمبيوتر المحمول القديم يعمل وكأنه جديد تمامًا.

لحسن الحظ هذه الخطوات التي تساعدك في تسريع عمل جهازك لا تحتاج أبدا إلى شخص فني ومختص ولا تقنيات معقدة، يمكن لأي شخص تنفيذها وزيادة سرعة الكمبيوتر المحمول على الفور وسوف تلحظ التغيير بنفسك.

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في السطور التالية نعرض لك 5 طرق فعالة لتسريع عمل جهازك اللاب توب.

أولا : قم بتنظيف الجهاز وإزالة "الكراكيب" منه والبرامج غير المستخدمة أو التي تستخدمها على فترات متباعدة جدا، لأن إلغاء تثبيت التطبيقات غير الضرورية ومسح الملفات غير المرغوب فيها يساهم بشكل فعال في تسريع نظام التشغيل.

ثانيا : تقليل البرامج التي تعمل عند بدء التشغيل، وهذه الخطوة لها مفعول السحر عندما يتعلق الأمر بزيادة سرعة الكمبيوتر المحمول، لأن كلما زاد عدد التطبيقات التي تعمل مع بدء تشغيل الجهاز كلما كان أبطأ في الاستجابة.

إذًا، كيف يمكنك تعطيل التطبيقات عند بدء التشغيل لزيادة سرعة الكمبيوتر المحمول؟ قم بالوصول إلى "إدارة المهام" Task Manager بالضغط على Ctrl + Shift + Esc. انقر فوق تطبيقات بدء التشغيل Startup Apps وقم بقراءة القائمة بالكامل بشكل متأنٍ، احتفظ فقط بالتطبيقات المهمة والغي التطبيقات الأخرى.

ثالثا : افحص جهازك من خلال برنامج مكافحة الفيروسات antivirus متخصص للتحقق من عدم وجود برامج التجسس والبرامج الخبيثة والفيروسات التي قد تؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك

رابعا : إعادة تثبيت نظام التشغيل، إذا لم تنجح معك الخطوات السابقة في تحسين سرعة الكمبيوتر المحمول الخاص بك، فيجب عليك التفكير في إعادة تثبيت نظام التشغيل اي عمل re-install وهو الحل الأفضل في حالة وجود تطبيقات خبيثة لم تتمكن من اكتشافها وإزالتها من السيستم، بهذه الخطوة سوف تتخلص نهائيا من البرمجيات الخبيثة.