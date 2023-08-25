عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 طرق فعالة تضمن لك زيادة سرعة استجابة الكمبيوتر

5 طرق فعالة تضمن
5 طرق فعالة تضمن لك زيادة سرعة الكمبيوتر

بمرور الوقت وكثرة الاستخدام يبدأ الكمبيوتر المحمول الخاص بك أن يكون أبطأ في الاستجابة،بغض النظر عن العلامة التجارية ومدى جودتها، حتى أفضل الأجهزة بأفضل الإمكانيات تعاني في نقطة ما من البطء. 

هناك العديد من الأسباب المختلفة وراء التي تجعل جهازك أبطأ مع الزمن والاستخدام المتكرر، ولكن إذا كنت تعرف الخطوات التي يمكنك من خلالها تسريع الكمبيوتر المحمول مرة أخرى، إذا يمكنك جعل الكمبيوتر المحمول القديم يعمل وكأنه جديد تمامًا.

لحسن الحظ هذه الخطوات التي تساعدك في تسريع عمل جهازك لا تحتاج أبدا إلى شخص فني ومختص ولا تقنيات معقدة، يمكن لأي شخص تنفيذها وزيادة سرعة الكمبيوتر المحمول على الفور وسوف تلحظ التغيير بنفسك. 

شراء رامات يضمن لك استجابة كمبيوتر أسرع

في السطور التالية نعرض لك 5 طرق فعالة لتسريع عمل جهازك اللاب توب.

أولا: قم بتنظيف الجهاز وإزالة "الكراكيب" منه والبرامج غير المستخدمة أو التي تستخدمها على فترات متباعدة جدا، لأن إلغاء تثبيت التطبيقات غير الضرورية ومسح الملفات غير المرغوب فيها يساهم بشكل فعال في تسريع نظام التشغيل.

ثانيا: تقليل البرامج التي تعمل عند بدء التشغيل، وهذه الخطوة لها مفعول السحر عندما يتعلق الأمر بزيادة سرعة الكمبيوتر المحمول، لأن كلما زاد عدد التطبيقات التي تعمل مع بدء تشغيل الجهاز كلما كان أبطأ في الاستجابة.

إذًا، كيف يمكنك تعطيل التطبيقات عند بدء التشغيل لزيادة سرعة الكمبيوتر المحمول؟ قم بالوصول إلى "إدارة المهام" Task Manager بالضغط على Ctrl + Shift + Esc. انقر فوق تطبيقات بدء التشغيل Startup Apps وقم بقراءة القائمة بالكامل بشكل متأنٍ، احتفظ فقط بالتطبيقات المهمة والغي التطبيقات الأخرى.

توزيع أجهزة لاب توب وشهادات تقدير لأوائل الثانوية العامة والأزهرية بالجيزة

كيف تشتري لاب توب رخيصا في 2023 رغم ارتفاع الأسعار؟

ثالثا: افحص جهازك من خلال برنامج مكافحة الفيروسات antivirus متخصص للتحقق من عدم وجود برامج التجسس والبرامج الخبيثة والفيروسات التي قد تؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك

رابعا: إعادة تثبيت نظام التشغيل، إذا لم تنجح معك الخطوات السابقة  في تحسين سرعة الكمبيوتر المحمول الخاص بك، فيجب عليك التفكير في إعادة تثبيت نظام التشغيل اي عمل re-install وهو الحل الأفضل في حالة وجود تطبيقات خبيثة لم تتمكن من اكتشافها وإزالتها من السيستم، بهذه الخطوة سوف تتخلص نهائيا من البرمجيات الخبيثة.

خامسا: زيادة الذاكرة العشوائية، أو عدد الرامات الخاصة بالجهاز،  وهي من أفضل الحلول، إضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي إلى نظامك هي الطريقة المجربة والحقيقية لزيادة سرعة الكمبيوتر من خلال المنفذ المخصص لذلك.

الكمبيوتر لاب توب اجهزة لاب توب Antivirus برنامج مكافحة الفيروسات الذاكرة العشوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

شكلها متغير .. شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

هل تتكرر عواصف السعودية في مصر؟|.. «الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار رعدية

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

أخبار مصر على مدار 24 ساعة| قرارات جمهورية.. تعيين نائب عام جديد

موضوعات متعلقة

موتورولا تستعد لإصدار هاتف للفئة المتوسطة برامات 12 جيجا

زيادة 200 دولار في مقابل 10 مزايا جديدة.. اعرف مواصفات سلسلة iPhone 15 القادمة

ساعات آبل.. iTel تطلق 2 Ultra ببطارية عملاقة تدوم 12 يوما

شاومي تقدم إمكانيات هاتف رائد بسعر مناسب للطبقة المتوسطة معRedmi K60 Ultra

ميزة التعرف على الوجوه.. مايكروسوفت تدمج الذكاء الاصطناعي مع تطبيقات windows 11

آبل تؤجل إطلاق طراز iPhone 15 Pro Max لهذا السبب

بقوة شحن 240 وات.. ريلمي تروج لهاتفها GT 5 من خلال "الزجاج المعجزة"

داعم لشبكات الـ 5G.. خصم 21% على موبايل Realme 10

ترشيحاتنا

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

هالة صدقي : لم أتوقع نجاح دور صفصف بمسلسل جعفر العمدة

أخبار التعليم|ننشر كليات تنسيق الجامعات 2023.. ونتيجة تظلمات الثانوية العامة :"التقدير سليم"

غرامة 100 ألف جنيه.. احذر إلقاء المخلفات السامة في البحيرات

الصفقة الأغلى |بركات يكشف عن حلم محمد صلاح وموقفه من العرض السعودي

بالنسبة المئوية.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة طيران تثير الجدل لقيامها بتصرف غريب قبل ركوب المسافرين

شرب لبن بدون غليانه يعرض طفلك للإصابة بـ البروسيلا

علا غانم ونسرين أمين وسارة عبد الرحمن.. إطلالات جريئة في مهرجان القاهرة للدراما

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ