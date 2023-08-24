الاتحاد يكتسح الرياض.. والأهلي يهزم الأخدود في الدوري السعودي

فاز اتحاد جدة على نظيره الرياض بأربعة أهداف دون مقابل، في الجولة الثالثة لبطولة دوري روشن السعودي.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما أولى أهدافه مع الاتحاد في بطولة الدوري في الدقيقة 17، قبل أن يضيف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل حمد الله الهدف الثاني له والثالث للاتحاد، قبل أن يختتم صالح آل جمعان رباعية الاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الاتحاد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الرياض عند أربع نقاط في المركز التاسع.

من جانبه،فاز الأهلي في الدقائق الأخيرة بهدف مقابل صفر على ضيفه الصاعد الأخدود.

وسجل فرانك كيسي هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني