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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقوها من مدينة نصر.. القبض على أصحاب فيديو إضرام النيران في أسلاك الكهرباء

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بقطعة أرض بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة. 


بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة مقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بإضرام النيران ببعض الأسلاك الكهربائية سبق سرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبيعها لشخصين (مالك مخزن "له معلومات جنائية"، وآخر - مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما ، وبحوزتهما (2) جوال بداخلهما بعض الأسلاك الكهربائية ، وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما بأن الأسلاك من متحصلات واقعة سرقة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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