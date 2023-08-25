عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|ننشر كليات تنسيق الجامعات 2023.. ونتيجة تظلمات الثانوية العامة :"التقدير سليم"

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية. 

حركة تغييرات مفاجئة في خريطة قيادات وزارة التربية والتعليم

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حركة تغييرات مفاجئة في خريطة القيادات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد .

 

 نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 تثبت : التقدير سليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 .

رسمياً .. الدراسة في كلية الهندسة 4 سنوات فقط

اعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ، عن اللائحة الجديدة داخل كلية الهندسة جامعة القاهرة حيث كشف عن تعديل اللائحة ليتخرج طلاب كلية الهندسة بعد 4 سنوات دراسية بدلًا من 5 سنوات كما كان معهودا.

بشرى من تعليم القاهرة بشأن تحويلات المدارس قبل العام الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة قرارا عاجلا تيسيرا على أولياء الامور ، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس محافظة القاهرة .

إعلان قواعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

يتابع موقع تنسيق الجامعات 2023 طلاب استقبال طلبات المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب .

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخرج أول دفعة للذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج الدفعة الأولى لطلبة كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات.

ننشر الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  عن  بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣  بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ 

التعليم العالي: إضافة تخصصات جديدة بكلية الهندسة جامعة الفيوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إضافة تخصصات جديدة لمرحلة البكالوريوس في تكنولوجيا العمارة المستدامة, و الإسكان و التنمية  العمرانية ،  بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة الفيوم.

اخبار التعليم التعليم التربية والتعليم الثانوية العامة تظلمات الهندسة كلية الهندسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

شكلها متغير .. شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

هل تتكرر عواصف السعودية في مصر؟|.. «الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار رعدية

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

أخبار مصر على مدار 24 ساعة| قرارات جمهورية.. تعيين نائب عام جديد

ترشيحاتنا

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

هالة صدقي : لم أتوقع نجاح دور صفصف بمسلسل جعفر العمدة

أخبار التعليم|ننشر كليات تنسيق الجامعات 2023.. ونتيجة تظلمات الثانوية العامة :"التقدير سليم"

غرامة 100 ألف جنيه.. احذر إلقاء المخلفات السامة في البحيرات

الصفقة الأغلى |بركات يكشف عن حلم محمد صلاح وموقفه من العرض السعودي

بالنسبة المئوية.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة طيران تثير الجدل لقيامها بتصرف غريب قبل ركوب المسافرين

شرب لبن بدون غليانه يعرض طفلك للإصابة بـ البروسيلا

علا غانم ونسرين أمين وسارة عبد الرحمن.. إطلالات جريئة في مهرجان القاهرة للدراما

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ