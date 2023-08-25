أخبار التعليم|ننشر كليات تنسيق الجامعات 2023.. ونتيجة تظلمات الثانوية العامة :"التقدير سليم"

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
حركة تغييرات مفاجئة في خريطة قيادات وزارة التربية والتعليم
أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حركة تغييرات مفاجئة في خريطة القيادات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد .
نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 تثبت : التقدير سليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 .
رسمياً .. الدراسة في كلية الهندسة 4 سنوات فقط
اعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ، عن اللائحة الجديدة داخل كلية الهندسة جامعة القاهرة حيث كشف عن تعديل اللائحة ليتخرج طلاب كلية الهندسة بعد 4 سنوات دراسية بدلًا من 5 سنوات كما كان معهودا.
بشرى من تعليم القاهرة بشأن تحويلات المدارس قبل العام الجديد
أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة قرارا عاجلا تيسيرا على أولياء الامور ، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس محافظة القاهرة .
إعلان قواعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023
يتابع موقع تنسيق الجامعات 2023 طلاب استقبال طلبات المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب .
رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخرج أول دفعة للذكاء الاصطناعي
شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج الدفعة الأولى لطلبة كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات.
ننشر الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣ بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣
التعليم العالي: إضافة تخصصات جديدة بكلية الهندسة جامعة الفيوم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إضافة تخصصات جديدة لمرحلة البكالوريوس في تكنولوجيا العمارة المستدامة, و الإسكان و التنمية العمرانية ، بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة الفيوم.