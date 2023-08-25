أخبار التعليم|ننشر كليات تنسيق الجامعات 2023.. ونتيجة تظلمات الثانوية العامة :"التقدير سليم"

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حركة تغييرات مفاجئة في خريطة القيادات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 .

اعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ، عن اللائحة الجديدة داخل كلية الهندسة جامعة القاهرة حيث كشف عن تعديل اللائحة ليتخرج طلاب كلية الهندسة بعد 4 سنوات دراسية بدلًا من 5 سنوات كما كان معهودا.

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة قرارا عاجلا تيسيرا على أولياء الامور ، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس محافظة القاهرة .

يتابع موقع تنسيق الجامعات 2023 طلاب استقبال طلبات المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب .

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج الدفعة الأولى لطلبة كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣ بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إضافة تخصصات جديدة لمرحلة البكالوريوس في تكنولوجيا العمارة المستدامة, و الإسكان و التنمية العمرانية ، بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة الفيوم.