تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. نكشف الكليات المتاحة للطلاب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣ بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣

موعد تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

وينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى و الثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023



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تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

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حقوق انتساب موجه عين شمس

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

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آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

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العالي ترميم الآثار بأبي قير

آداب المنيا

تربية رياضية بنين المنيا

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آداب أسيوط

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خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية نوعية بور سعيد

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه أسوان

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

آداب انتساب موجه الفيوم

تربية نوعية عين شمس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان