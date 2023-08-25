طارق سليمان: النصر السعودي طلب ضم "الشناوي" من الأهلي

أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي السابق والمقاولون العرب حالياً أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي يعد أفضل حارس في مصر في الفترة الحالية.

وقال طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي السابق والمقاولون العرب حالياً عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي إسلام صادق:" النصر السعودي طلب التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي منذ موسمين ولكن إدارة النادي تحفظت على رحيل محمد الشناوي في ذلك الوقت "

وتابع:"محمد الشناوي من القوام الأساسي داخل فريق الأهلي ولايمكن تعويضه بأي حال من الأحوال ".